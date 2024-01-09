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9 января, 10:24

В МЧС раскрыли, сколько домов в Подмосковье остаются без тепла

МЧС: 57 многоэтажек в Подмосковье остаются без тепла, подключено 116 домов

Тепло уже вернулось в 116 многоэтажек в Подмосковье. Работы по восстановлению отопления продолжаются ещё в 57 домах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подключению к теплу ещё 57 многоэтажек", — отметили в пресс-службе ведомства.

Кремль отреагировал на аварию с отоплением в Подмосковье
Кремль отреагировал на аварию с отоплением в Подмосковье

Напомним, что массовые отключения света, воды и тепла произошли в ряде регионов России за последние дни. Так, самая серьёзная ситуация была в подмосковном Подольске. Напомним, там 5 января более 20 тысяч жителей остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили в коллапсе коммунальщиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже задержано три человека. Также проблемы с отоплением были в подмосковной Балашихе. В Кремле подчеркнули, что все подмосковные службы оперативно включились в работу по восстановлению отопления.

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Александра Вишнякова
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