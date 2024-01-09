Песков оценил оперативную работу служб по восстановлению отопления в Подмосковье

В Московской области все службы оперативно включились в работу по восстановлению отопления после аварии на теплотрассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого начала, во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме", — заявил Песков.