Песков оценил оперативную работу служб по восстановлению отопления в Подмосковье
В Московской области все службы оперативно включились в работу по восстановлению отопления после аварии на теплотрассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого начала, во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме", — заявил Песков.
По его словам, для ликвидации последствий аварии был приложен максимум из возможных усилий. Песков отметил, что "будут делаться выводы, с тем чтобы в тех местах, где наиболее уязвимая с точки зрения ветхости инфраструктура, чтобы она заранее менялась".
Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей микрорайона Климовск в подмосковном Подольске остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП. СК возбудил уголовное дело. В скором времени были задержаны три человека. Тем временем в городе запустили второй котёл, в дома начали поступать горячая вода и тепло.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев