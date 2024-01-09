В Кремле прокомментировали коммунальные аварии в Подмосковье и Херсонской области
Песков: В Кремле надеются на скорое устранение последствий аварий на сетях ЖКХ
В Кремле выражают надежду, что последствия коммунальных аварий в Московской и Херсонской областях в скором времени будут устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что работа продолжается в экстренном режиме днём и ночью.
"Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал Песков в беседе с журналистами.
Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей микрорайона Климовск в подмосковном Подольске остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В скором времени были задержаны три человека. Тем временем в городе запустили второй котёл, в дома начали поступать горячая вода и тепло.
В Херсонской области 8 января пять районов остались без электричества из-за аварии. Инцидент затронул Генический, Ивановский, Каховский, Новотроицкий и Чаплинский районы. Позже электроснабжение восстановили. Однако утром 9 января электричество вновь пришлось отключить на несколько часов.
ТАСС / Валерий Шарифулин