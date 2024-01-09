В Кремле прокомментировали коммунальные аварии в Подмосковье и Херсонской области

В Кремле выражают надежду, что последствия коммунальных аварий в Московской и Херсонской областях в скором времени будут устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что работа продолжается в экстренном режиме днём и ночью.

"Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал Песков в беседе с журналистами.