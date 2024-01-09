Сальдо и Воробьёв отчитались Путину о ситуации с теплоснабжением в регионах

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, чтобы заслушать его доклад после нарушения электроснабжения, связанного с ухудшением погодных условий в регионе. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", — пояснил Песков.