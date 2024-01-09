Сальдо и Воробьёв отчитались Путину о ситуации с теплоснабжением в регионах
Песков: Сальдо и Воробьёв зачитали Путину доклады по ситуации с теплоснабжением
Президент России Владимир Путин созвонился с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, чтобы заслушать его доклад после нарушения электроснабжения, связанного с ухудшением погодных условий в регионе. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", — пояснил Песков.
Кроме того, Воробьёв зачитал Путину доклад о положении дел в районах, в которых нарушено электро- и теплоснабжение. Ознакомившись с информацией, Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все необходимые меры, чтобы не допустить перебоев в дальнейшем.
Напомним, что 5 января свыше 20 тысяч жителей Подольска остались без тепла из-за аномальных морозов, причиной тому послужила авария на теплотрассе. В Подольске ввели режим ЧС местного характера. Власти региона обвинили коммунальщиков в утаивании произошедшего, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Через два дня Воробьёв сообщил о запуске второго котла благодаря чему в дома начали возвращаться горячая вода и тепло.
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