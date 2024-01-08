В Ростовской области на трассе М4 "Дон" развернули ПВР из-за сильного снегопада
На участках федеральной трассы М4 "Дон" в Ростовской области в связи с погодными условиями организованы пункты временного размещения (ПВР). Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
ПВР на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Видео © T.me / МЧС Ростовской области
"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 979-го по 1009-й километр наблюдается сложная дорожная обстановка в южном и северном направлениях. Развёрнуты четыре пункта обогрева (на 983-м, 994-м, 939-м, 995-м километрах) ФАД М4 "Дон", — сказано в публикации.
В пресс-службе добавили, что ГУ МЧС России по региону призывает водителей воздержаться от поездок.
ПВР на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Фото © T.me / МЧС Ростовской области
В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщили, что из-за суровой погоды развёрнуты два ПВР в городе Зверево рядом с трассой: на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок". Они способны вместить 150 человек и полностью готовы для оказания помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за снегопада и мороза.
А в региональном главке МВД отметили, что с 17:00 Госавтоинспекция Ростовской области ввела ограничение на проезд общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М4 "Дон" между Каменском-Шахтинским и Шахтами. В "Автодоре" добавили, что из-за плохих погодных условий было приостановлено движение грузовиков на том же участке, объезд осуществляется по маршруту: М4 961-й километр – Зверево – Гуково – Новошахтинск – М4 1001-й километр.
Ранее в Новгородской области четыре человека погибли и 10 пострадали в ДТП с 50 автомобилями. СК опубликовал видео с места массовой аварии.
ТАСС / Эрик Романенко