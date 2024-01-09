Кремль отреагировал на аварию с отоплением в Подмосковье

Для обновления систем ЖКХ прикладываются титанические усилия, но за 10–15 лет обновить все трубы невозможно. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник, 9 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после аварий с отоплением в Подмосковье.

"Несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, определённая их часть остаётся в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но за 10–15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — охарактеризовал ситуацию представитель Кремля.