Кремль отреагировал на аварию с отоплением в Подмосковье
Песков: Система ЖКХ обновляется, но за 10 лет поменять все трубы невозможно
Фото © Freepik
Для обновления систем ЖКХ прикладываются титанические усилия, но за 10–15 лет обновить все трубы невозможно. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник, 9 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после аварий с отоплением в Подмосковье.
"Несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, определённая их часть остаётся в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но за 10–15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — охарактеризовал ситуацию представитель Кремля.
При этом, по мнению Пескова, никаких дополнительных поручений президента Владимира Путина после аварий не требуется, поскольку обновление инфраструктуры — это "обычный процесс", который "реализуется постоянно".
Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей подмосковного Подольска остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили в коллапсе коммунальщиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сложная ситуация с отоплением складывается и в подмосковной Балашихе, в том числе в микрорайоне Ольгино. Больше всего обращений фиксируется от жителей улиц Рождественской, Граничной, Струве и Шестой. Данные дома обеспечивает теплом котельная "Мособлэнергогаза".