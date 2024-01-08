Воробьёв рассказал о судьбе частной котельной в Подольске, где случилась авария

Частная котельная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, на которой произошла авария, перейдёт под управление муниципалитета. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, это необходимо для осуществления контроля за её работой.

"У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берём в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его (объект. — Прим. Лайфа) и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации", — сказал губернатор на встрече с управдомами.