Воробьёв рассказал о судьбе частной котельной в Подольске, где случилась авария
Воробьёв: Частная котельная в Подольске после аварии перейдёт муниципалитету
Воробьёв на встрече с управдомами в Климовске. Обложка © Пресс-служба губернатора Московской области
Частная котельная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, на которой произошла авария, перейдёт под управление муниципалитета. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, это необходимо для осуществления контроля за её работой.
"У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берём в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его (объект. — Прим. Лайфа) и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации", — сказал губернатор на встрече с управдомами.
По его словам, в среду, 10 января, будет подписана дорожная карта по передаче котельной. Воробьёв добавил, что специалисты продолжают устранять последствия аварии: перекладывают трубы, ликвидируют неполадки на магистралях и в ЦТП, проводят сварочные работы и прочее. Главное сейчас — вернуть тепло во все дома, а затем в объекты социальной инфраструктуры, в частности в детсады, школы и медучреждения, подчеркнул глава региона.
Как уже рассказывал Лайф, 5 января более 20 тысяч жителей Подольска остались без тепла во время аномальных морозов, причиной тому послужила авария на теплотрассе. В городе ввели режим ЧС локального характера. Власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. 7 января Воробьёв сообщил о запуске второго котла, после чего в дома наконец начали возвращаться горячая вода и тепло.