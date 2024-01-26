Очередной зимний рекорд: В Москве высота сугробов впервые за зиму превысила полметра

В Москве высота сугробов впервые с начала зимы превысила 50 сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве впервые сугробы превысили полметра... Высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ составляет 46 сантиметров, на Балчуге 44 сантиметра, в Тушине — 55 сантиметров", — сказал Тишковец в беседе с РИА "Новости", добавив, что в Подмосковье самым заснеженным оказался Волоколамск с высотой сугробов 50 сантиметров.

По словам синоптика, в столице за минувшие сутки выпало от пяти до семи миллиметров снега, что составляет 10–13% от месячной нормы осадков.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своём телеграм-канале, что 26 января 2024 года стал одним из двух обладателей рекорда XXI века по высоте снежного покрова среди всех 26 января. Второй такой день — 26 января 2022 года.