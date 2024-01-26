В Москве и области ожидается новый снежный апокалипсис
Синоптик Тишковец предупредил о новых снежных рекордах в столичном регионе
В Москву и область к выходным вместе с атлантическим циклоном придут слабые морозы — от -3 до -7 °C. Кроме того, вновь ожидаются рекорды по выпавшему снегу. Об этом сайту MK.ru рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, уже в пятницу жители региона ощутят дискомфорт из-за сильного ветра и снега. Солнцем порадует лишь воскресенье. Высота снежного покрова уже сейчас составляет 40–45 сантиметров, что почти в полтора раза выше нормы, но к концу месяца ещё увеличится.
"Рекордных сугробов, может, и не будет, но к абсолютному максимуму в 62 сантиметра мы приблизимся", — пообещал синоптик.
Ранее были названы регионы России, в которых грядут погодные аномалии. Не только столица столкнулась с природными феноменами, на очереди Краснодарский край, Крым и Сахалин.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев