В Москве и области ожидается новый снежный апокалипсис

В Москву и область к выходным вместе с атлантическим циклоном придут слабые морозы — от -3 до -7 °C. Кроме того, вновь ожидаются рекорды по выпавшему снегу. Об этом сайту MK.ru рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, уже в пятницу жители региона ощутят дискомфорт из-за сильного ветра и снега. Солнцем порадует лишь воскресенье. Высота снежного покрова уже сейчас составляет 40–45 сантиметров, что почти в полтора раза выше нормы, но к концу месяца ещё увеличится.

"Рекордных сугробов, может, и не будет, но к абсолютному максимуму в 62 сантиметра мы приблизимся", — пообещал синоптик.