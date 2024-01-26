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26 января, 05:02

В Москве и области ожидается новый снежный апокалипсис

Синоптик Тишковец предупредил о новых снежных рекордах в столичном регионе

В Москву и область к выходным вместе с атлантическим циклоном придут слабые морозы — от -3 до -7 °C. Кроме того, вновь ожидаются рекорды по выпавшему снегу. Об этом сайту MK.ru рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, уже в пятницу жители региона ощутят дискомфорт из-за сильного ветра и снега. Солнцем порадует лишь воскресенье. Высота снежного покрова уже сейчас составляет 40–45 сантиметров, что почти в полтора раза выше нормы, но к концу месяца ещё увеличится.

"Рекордных сугробов, может, и не будет, но к абсолютному максимуму в 62 сантиметра мы приблизимся", — пообещал синоптик.

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Ранее были названы регионы России, в которых грядут погодные аномалии. Не только столица столкнулась с природными феноменами, на очереди Краснодарский край, Крым и Сахалин.

Обложка ©

АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Лариса Сафронова
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