Москву накроет ледяной дождь после циклона "Ольга" Вильфанд сообщил о ледяном дожде в Москве и области из-за потепления 11 февраля, 11:07 Москвичей ждёт ледяной дождь. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Московский регион накроет ледяной дождь 12 февраля. А температура воздуха приблизится к нулю. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что необычные осадки как раз станут следствием потепления. По его словам, температура на высоте в тысячу метров окажется плюсовой, а у земли — в районе минус трёх градусов. В итоге, как отметил Вильфанд, снег в атмосфере начнёт подтаивать, но уже у поверхности снова подмёрзнет, создавая ледяной дождь.

Метеоролог добавил, что 12 февраля окажется снежным днём и выпадет приблизительно 2–3 мм осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 9, а днём поднимется до минус 2, а в южных частях Московской области и вовсе ожидается плюс 1 градус. Вильфанд посоветовал жителям столицы быть осторожными на дорогах, так как возможны гололедица и налипание мокрого снега.

Ранее Вильфанд предупреждал, что февраль начнётся в Москве с очень тёплой погоды, однако ждать весны жителям столицы не стоит раньше апреля. По словам синоптика, март — это зимний месяц, а схода снега в Москве следует ожидать к первой декаде апреля.

Авторы Татьяна Миссуми