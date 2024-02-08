Роскосмос показал, как выглядит циклон "Ольга" с орбиты
"Роскосмос" показал фото со спутника накрывшего Центральную Россию циклона "Ольга"
Представители "Роскосмоса" опубликовали спутниковые снимки накрывшего Центральную Россию циклона "Ольга". Как передают специалисты государственной корпорации в телеграм-канале, непогода может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков.
Снимок циклона "Ольга" из космоса. Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
"На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья", — говорится в сообщении.
Помимо того, синоптики сообщают, что пик этого погодного явления на территории российской столицы ожидается сегодня, 8 февраля. Предполагается, что высота снежных сугробов достигнет отметки 58 сантиметров. Этот показатель в последний раз наблюдали в 1999 году.
Накануне, 7 февраля, Life.ru писал, что Москву буквально заваливало снегом из-за мощного атлантического циклона "Ольга". Впоследствии циклон должен уйти в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье. Ожидается, что после этого в столичном регионе наступит похолодание, которое продержится до воскресенья, 11 февраля.
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