Роскосмос показал, как выглядит циклон "Ольга" с орбиты

Представители "Роскосмоса" опубликовали спутниковые снимки накрывшего Центральную Россию циклона "Ольга". Как передают специалисты государственной корпорации в телеграм-канале, непогода может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков.

Снимок циклона "Ольга" из космоса. Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья", — говорится в сообщении.