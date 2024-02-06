На Москву надвигается циклон "Ольга" с рекордными снегопадами

На Москву надвигается циклон "Ольга", который принесёт рекордные снегопады. Уже завтра, 7 февраля, в столице выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на семь-десять сантиметров, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на среду в столице нашей Родины благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится, а морозы усилятся до минус семи – минус десяти, в Подмосковье — до минус семи – минус двенадцати. Завтра скажется влияние тёплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени "Ольга", из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров", — сообщил Тишковец.

По его оценке, за день может выпасть до девяти-двенадцати миллиметров осадков, а это около четверти от месячной нормы. Синоптик не исключает, что в Москве будет побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало девять с половиной миллиметров. Сугробы могут вырасти на семь-десять сантиметров — до полуметровой высоты, чего пока этой зимой не наблюдалось.

Ещё одна не очень приятная новость: атмосферное давление рухнет на самое барическое дно. Согласно прогнозу, оно составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года.