Приближающийся к Москве циклон "Ольга" принёс в столицу "солнечные" снегопады. Вечером 6 февраля жители и гости города заметили необычное явление: вовсю сыпал снег и при этом светило солнце. Life.ru публикует видео.

Циклон "Ольга" принёс в Москву "солнечный" снегопад. Видео © Life.ru

При этом уже завтра, 7 февраля, благодаря "Ольге" в столице зарядят снегопады и закружат метели. За день может выпасть до 9–12 миллиметров осадков, а это около четверти от месячной нормы. Сугробы могут вырасти на 7–10 сантиметров — до полуметровой высоты. Также морозы усилятся до –10 градусов.