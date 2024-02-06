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6 февраля, 15:34

Циклон "Ольга" принёс в Москву "солнечный" снегопад

Циклон "Ольга" принёс в Москву снегопад

Циклон "Ольга" принёс в Москву "солнечный" снегопад. Фото © Life.ru

Циклон "Ольга" принёс в Москву "солнечный" снегопад. Фото © Life.ru

Приближающийся к Москве циклон "Ольга" принёс в столицу "солнечные" снегопады. Вечером 6 февраля жители и гости города заметили необычное явление: вовсю сыпал снег и при этом светило солнце. Life.ru публикует видео.

Циклон "Ольга" принёс в Москву "солнечный" снегопад. Видео © Life.ru

При этом уже завтра, 7 февраля, благодаря "Ольге" в столице зарядят снегопады и закружат метели. За день может выпасть до 9–12 миллиметров осадков, а это около четверти от месячной нормы. Сугробы могут вырасти на 7–10 сантиметров — до полуметровой высоты. Также морозы усилятся до –10 градусов.

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При этом, как рассказал "Москве 24" замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, продлится снегопад до вечера среды, затем циклон уйдёт в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье. И сразу после этого в столичном регионе наступит похолодание, которое продержится до воскресенья, 11 февраля.

Александра Вишнякова
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