Рост атмосферного давления и сильные морозы испортят москвичам выходные

Жителей и гостей столичного региона предупредили о росте атмосферного давления в выходные дни. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Уже завтра, 7 февраля, давление составит около 720 мм рт. ст, а к пятнице, 9-го, вырастет до 742 мм рт. ст.

"В субботу и воскресенье его рост продолжится и превысит отметку 750 мм рт. ст.", — предупредил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

По словам собеседника RT, вместе с ростом атмосферного давления будут крепчать морозы. Самые холодные ночи выпадут на пятницу и субботу, 9 и 10 февраля.

"В пятницу ночью ожидается в Москве от -18 до -23 °С мороза. В дневные часы тоже будет очень холодно — -10...-15 °С. Но зато солнце будет часто показываться на небосклоне. В субботу ночью тоже холодно, но уже не так, как в пятницу, — -16...-21 °С", — прогнозирует эксперт.