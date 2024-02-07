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7 февраля, 12:43

Москву заваливает снегом из-за циклона "Ольга"

Москву буквально заваливает снегом из-за мощного атлантического циклона "Ольга". Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 7 февраля, в столице ожидается до четверти месячной нормы осадков, а сугробы могут вырасти до 58 сантиметров.

Циклон "Ольга" заваливает снегом Москву. Видео © LIFE

Ожидается, что мощный снегопад продлится до вечера среды, затем "Ольга" уйдёт в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье. Сразу после этого в столичном регионе наступит похолодание, которое продержится до воскресенья, 11 февраля.

К слову, ранее москвичей предупредили о "сыктывкарском январе" в феврале. В частности, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ночью в четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

Рост атмосферного давления и сильные морозы испортят москвичам выходные
Рост атмосферного давления и сильные морозы испортят москвичам выходные
Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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