Москву заваливает снегом из-за циклона "Ольга"

Москву буквально заваливает снегом из-за мощного атлантического циклона "Ольга". Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 7 февраля, в столице ожидается до четверти месячной нормы осадков, а сугробы могут вырасти до 58 сантиметров.

Циклон "Ольга" заваливает снегом Москву. Видео © LIFE

Ожидается, что мощный снегопад продлится до вечера среды, затем "Ольга" уйдёт в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье. Сразу после этого в столичном регионе наступит похолодание, которое продержится до воскресенья, 11 февраля.