Москвичей предупредили о "сыктывкарском январе" в феврале

Ночью в четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, температура воздуха в Москве опустится до минус 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, погода в столице будет "нескучной", а ближе к выходным москвичей ждёт "сыктывкарский январь".

Как отметил эксперт, уже в среду погода будет полностью соответствовать январским значениям в Москве: ночью ожидается около -10, а днём — до 7 градусов мороза. А после придёт большой минус, температура будет ниже нормы уже на 6–7 °С.

"В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский. Резкое понижение температуры ночью до -15...-20 °С. Днём — тоже совсем не жарко. В четверг — -9...-11 °С, а в пятницу — -9...-14 °С", — рассказал Вильфанд в беседе с RT.

При этом в Подмосковье будет ничуть не теплее: температура начнёт опускаться в ночь на среду, уточнил телеканалу "360" синоптик Александр Ильин. По его словам, в ночные часы, например, в пятницу стоит ждать морозов до -14...-19 °С. Он также подтвердил, что пик холодов придётся на конец рабочей недели — четверг и пятницу.

Кроме того, к концу недели возможны осадки "смешанной фазы", включая ледяные дожди. А уже в воскресенье температура начнёт повышаться до положительных значений.