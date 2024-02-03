В Москве температурные показатели приблизились к мартовским

1 февраля температура в Москве поднялась выше нормы на 7,5 °С, что обычно бывает в конце марта. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня [2 февраля] тоже погода тёплая, уже на 5 °С выше нормы. Такая погода бывает в третьей-четвёртой пятидневке марта. Сегодня пойдёт снежок, температура будет около 0...-2 °С и гололедица", — пообещал Вильфанд.

По его словам, в субботу ночью в Москве ожидается -4...-6 °С, а по области — до -9 °С. Из-за этого талая вода, накопившаяся за последние дни, подмёрзнет. Будет сильная гололедица. Поэтому горожанам стоит быть предельно внимательными.

А вот в грядущий понедельник стоит вновь ожидать оттепель, обрадовал Вильфанд. Во вторник, правда, опять будет гололедица, а столбики термометров покажут -2...-7 °С ночью и -2...-3 °С днём. Со среды по пятницу ожидается -9...-12 °С ночью и -5...-6 °С днём.