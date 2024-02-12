Ледяной дождь накрыл юг России, в городах отменяют занятия в школах и вводят режим ЧС

Ледяной дождь накрыл Волгоградскую, Воронежскую, Ростовскую, Калужскую и Брянскую области. Во многих городах введён режим ЧС и режим повышенной готовности. В школах отменяют занятия, а местные жители остаются без электричества. При этом, по словам синоптиков, в ближайшие дни улучшения погоды ждать не стоит.

Жители Волгоградской области спасли воробья из ледяного плена. Видео © t.me / Волгоград №1

"Масштаб последствий непогоды — значительный. Всего в Ростовской области на данный момент суммарно зафиксировано отключение 397 линий электропередачи и около двух тысяч подстанций в 235 населённых пунктах. Это заметно больше, чем было выведено из строя во время непогоды в середине декабря", — сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что в девяти городах и районах области на дистанционное обучение переведены ученики 78 школ, ещё в 98 школах занятия перенесли на субботу. В 16 муниципалитетах закрыли 142 детских сада. Задействованы экстренные службы.

Ледяной дождь накрыл Волгоградскую, Воронежскую, Ростовскую и Калужскую области. Видео © t.me / Mash

Губернатор Калужской области Владислав Шапша добавил, что, несмотря на то что работать дорожные и коммунальные службы начали ещё вчера, проблема с гололёдом до конца пока не решена.

Власти Воронежа сообщили, что на участке трассы М-4 "Дон" ожидается ухудшение погодных условий в виде обледенения дороги и сильного ветра. Школы Брянска также переводят на дистанционку, дождь и мороз превратили проезжую дорогу в каток.

Гололёд под Волгоградом заставил жителей достать коньки. Видео © ВК / Новоаннинский сегодня