Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС

Часть жителей Крыма и Севастополя осталась без электричества из-за аварийного отключения оборудования на Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты", — написал Аксёнов в телеграм-канале и призвал доверять только официальным источникам информации.

Глава Севастополя Михаил Развожаев добавил, что, по предварительной информации, в 18:05 на ТЭС произошло ложное срабатывание газового оборудования, что повлекло отключение двух энергоблоков. В 19:13 специалисты вернули электроснабжение в городе.