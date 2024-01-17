Вертолёт совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области, оборвав линии электропередачи. Обошлось без пострадавших, но ряд районов временно остался без электричества. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате аварийной посадки вертолёта на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошёл обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет. В результате происшествия в четырёх районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество", — написал губернатор в телеграм-канале.

Вертолёт оборвал ЛЭП при аварийной посадке в Брянской области. Видео © Телеграм-канал "НОВОСТИ БРЯНСКА типичный подслушано"

Сейчас в двух районах — Брасовском и Комаричском — подача электричества уже восстановлена за счёт дополнительных источников питания.

Как уточняет Mash, ЧП произошло сегодня, 17 декабря, около 14:30. На борту вертолёта находились командир, второй пилот и бортмеханик.