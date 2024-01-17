Военный вертолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в Бишкеке

Военный вертолёт Ми-8 рухнул во время учебно-тренировочного полёта в Бишкеке. Об этом изданию Kabar сообщили на госпредприятии "Кыргызаэронавигация".

"В 10:55 по местному времени на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолёт Ми-8. Борт 203", — говорится в сообщении.

По информации издания Vesti.kg, в результате крушения вертолёта семь человек получили различные травмы, тогда как ещё один пострадавший умер. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.