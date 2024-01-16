Рухнул прямо на трассу: Один человек погиб при крушении пожарного самолёта в Чили

Легкомоторный пожарный самолёт Ayres Thrush S2R-T660 Turbo Национальной лесной корпорации (CONAF) Чили рухнул на трассу в городе Тальке. На опубликованных в Сети видео заметно, как воздушное судно цепляется за столб линии электропередачи и, загоревшись, врезается в землю.

Момент крушения пожарного самолёта в Чили. Видео © X / EnElAire / AEROIN

Как пишет EnElAire, самолёт упал на автомобиль. Пилот погиб, ещё четыре человека пострадали.