Рухнул прямо на трассу: Один человек погиб при крушении пожарного самолёта в Чили
В Чили легкомоторный самолёт рухнул прямо на трассу, пилот погиб
Легкомоторный пожарный самолёт Ayres Thrush S2R-T660 Turbo Национальной лесной корпорации (CONAF) Чили рухнул на трассу в городе Тальке. На опубликованных в Сети видео заметно, как воздушное судно цепляется за столб линии электропередачи и, загоревшись, врезается в землю.
Как пишет EnElAire, самолёт упал на автомобиль. Пилот погиб, ещё четыре человека пострадали.
Ранее в конце ноябре легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на замёрзшую реку Волгу в Тверской области. Погибших и пострадавших нет.