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16 января, 05:55

Рухнул прямо на трассу: Один человек погиб при крушении пожарного самолёта в Чили

В Чили легкомоторный самолёт рухнул прямо на трассу, пилот погиб

Легкомоторный пожарный самолёт Ayres Thrush S2R-T660 Turbo Национальной лесной корпорации (CONAF) Чили рухнул на трассу в городе Тальке. На опубликованных в Сети видео заметно, как воздушное судно цепляется за столб линии электропередачи и, загоревшись, врезается в землю.

Момент крушения пожарного самолёта в Чили. Видео © X / EnElAire / AEROIN

Как пишет EnElAire, самолёт упал на автомобиль. Пилот погиб, ещё четыре человека пострадали.

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Ранее в конце ноябре легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на замёрзшую реку Волгу в Тверской области. Погибших и пострадавших нет.

Обложка ©

X / EnElAire / AEROIN

Матвей Константинов
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