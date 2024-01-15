Январская молния дважды ударила в самолёт во время посадки в Томске

В самолёт авиакомпании "Аэрофлот" два раза ударила молния при посадке в Томске. Необычное природное явление ошарашило пилотов, так как они не ожидали столкнуться с ним зимой, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, воздушное судно "Боинг 737-800" летело из московского аэропорта Шереметьево в Томск и готовилось к посадке, но из-за мощного ветра экипажу пришлось уйти на второй круг. Как раз в этот момент молния дважды и вдарила по самолёту. Редкое погодное явление накануне наблюдали в разных регионах Сибири. Уточняется, что судно не получило повреждений, однако пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске.