Летевший в Салехард самолёт экстренно сел в Новосибирске из-за неисправности

Воздушное судно Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал" вынужденно приземлилось в новосибирском международном аэропорту Толмачёво. Как передают представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале, предварительной причиной случившегося является техническая неисправность.

В ведомстве подчеркнули, что самолёт выполнял рейс по маршруту Горно-Алтайск – Салехард. По данным стражей правопорядка, на борту транспортного средства находилось 44 пассажира и четыре члена экипажа. В настоящее время воздушное судно отстранено от эксплуатации, а сотрудники прокуратуры пытаются установить обстоятельства инцидента.