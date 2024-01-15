Летевший в Салехард самолёт экстренно сел в Новосибирске из-за неисправности
Прокуратура: В Новосибирске вынужденно сел летевший в Салехард самолёт
Экстренно севший в новосибирском Толмачёво самолёт, летевший в Салехард. Обложка © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Воздушное судно Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал" вынужденно приземлилось в новосибирском международном аэропорту Толмачёво. Как передают представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале, предварительной причиной случившегося является техническая неисправность.
В ведомстве подчеркнули, что самолёт выполнял рейс по маршруту Горно-Алтайск – Салехард. По данным стражей правопорядка, на борту транспортного средства находилось 44 пассажира и четыре члена экипажа. В настоящее время воздушное судно отстранено от эксплуатации, а сотрудники прокуратуры пытаются установить обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф писал, что самолёт "Уральских авиалиний", который экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском в прошлом году, будет разобран на металлолом. Согласно предоставленным сведениям, такое решение было принято после проведения ряда исследований.