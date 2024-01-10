Летевший из Москвы самолёт экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками
Самолёт, экстренно севший в Барнауле. Обложка © Telegram / "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
В Барнауле совершил экстренную посадку пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва – Горно-Алтайск. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Утром 10 января 2024 года воздушное судно, выполнявшее рейс Москва (Шереметьево) – Горно-Алтайск, по техническим причинам совершило посадку в международном аэропорту Барнаул с выпущенными закрылками", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, причины инцидента устанавливаются. Следственные органы начали проверку по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
Ранее Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс Красноярск – Норильск, выкатился за пределы ВПП сразу после посадки. Предварительно, лайнер не получил повреждений. Пострадавших нет. Транспортная прокуратура начала проверку.