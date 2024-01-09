Самолёт со 169 пассажирами выкатился за пределы полосы во время посадки в Норильске
Boeing 737 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Boeing 737 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство по факту авиаинцидента начало проверку.
Всё произошло сегодня около 10 часов утра (06:00 мск). Лайнер, на борту которого находилось 169 пассажиров, выполнял рейс Красноярск – Норильск и выкатился за пределы ВПП сразу после посадки. Предварительно, воздушное судно повреждений не получило, о пострадавших не сообщается. Самолёт отбуксируют к месту стоянки, после чего компетентные органы будут разбираться в причинах происшествия.
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов с выездом на место происшествия", — добавили в ведомстве.
А ранее в США и Европе запретили полёты самолётов Boeing 737 MAX 9. Причиной тому стал инцидент с одним из таких лайнеров, у которого в полёте отвалилась часть фюзеляжа. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К счастью, таких самолётов у российских авиакомпаний нет, зато есть у американской компании United Airlines, сотрудники которой в ходе обследования нашли на них незатянутые болты.