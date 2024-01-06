Дыра вместо иллюминатора и ветер: Пассажиры показали ад на борту самолёта, который начал разваливаться в небе

В США Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Портленд – Онтарио, совершил экстренную посадку из-за оторвавшейся прямо в воздухе части фюзеляжа вместе с иллюминатором. На опубликованных в Сети видео — то, как пассажиры успевшего подняться на высоту пяти километров лайнера в кислородных масках ожидают приземления.

В США у самолёта на высоте пяти километров оторвалась часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Видео © X / R A W S A L E R T S

Вместо одного из иллюминаторов зияет огромная дыра. Информации о пострадавших и причинах происшествия не поступало. В социальных сетях пишут, что в момент разгерметизации на месте у злополучной части фюзеляжа никто не сидел. Всё произошло менее чем через полчаса после вылета, лайнер сразу вернулся назад.

На борту находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа. В авиакомпании заявили, что расследуют происшествие.