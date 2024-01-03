Самолёт Москва – Махачкала совершил вынужденную посадку в Волгограде

Пассажирский самолёт Airbus A320, подавший сигнал тревоги во время выполнения рейса Москва – Махачкала, благополучно совершил посадку в волгоградском аэропорту. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.

Самолёт подал два сигнала тревоги спустя примерно час после вылета из пункта отправления — столичного аэропорта. По расписанию борт должен был приземлиться в Махачкале около 13:00 по московскому времени. Причина внештатной ситуации, вынудившей самолёт совершить посадку в Волгограде, выясняется. Известно, что самолёт принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". Уточняется, что лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам.