Самолёт Москва – Махачкала совершил вынужденную посадку в Волгограде
Подавший сигнал тревоги самолёт Москва – Махачкала благополучно сел в Волгограде
Пассажирский самолёт Airbus A320, подавший сигнал тревоги во время выполнения рейса Москва – Махачкала, благополучно совершил посадку в волгоградском аэропорту. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.
Самолёт подал два сигнала тревоги спустя примерно час после вылета из пункта отправления — столичного аэропорта. По расписанию борт должен был приземлиться в Махачкале около 13:00 по московскому времени. Причина внештатной ситуации, вынудившей самолёт совершить посадку в Волгограде, выясняется. Известно, что самолёт принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". Уточняется, что лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам.
Ранее Лайф рассказывал о том, как 2 января пассажирский самолёт авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после посадки в токийском аэропорту Ханэда. На борту лайнера, прилетевшего из Саппоро, было 379 человек, в том числе восемь детей. Несмотря на полностью выгоревший фюзеляж, пострадавших нет. Причиной авиаинцидента стало столкновение с военно-транспортным самолётом DHC-8, произошедшее после приземления. Находившиеся внутри пять человек погибли, ещё одному члену экипажа удалось выжить.
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