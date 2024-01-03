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3 января, 09:35

Самолёт Москва – Махачкала совершил вынужденную посадку в Волгограде

Подавший сигнал тревоги самолёт Москва – Махачкала благополучно сел в Волгограде

Пассажирский самолёт Airbus A320, подавший сигнал тревоги во время выполнения рейса Москва – Махачкала, благополучно совершил посадку в волгоградском аэропорту. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.

Самолёт подал два сигнала тревоги спустя примерно час после вылета из пункта отправления — столичного аэропорта. По расписанию борт должен был приземлиться в Махачкале около 13:00 по московскому времени. Причина внештатной ситуации, вынудившей самолёт совершить посадку в Волгограде, выясняется. Известно, что самолёт принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". Уточняется, что лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам.

В аэропорту Солт-Лейк-Сити мужчина залез в двигатель самолёта и умер
В аэропорту Солт-Лейк-Сити мужчина залез в двигатель самолёта и умер

Ранее Лайф рассказывал о том, как 2 января пассажирский самолёт авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после посадки в токийском аэропорту Ханэда. На борту лайнера, прилетевшего из Саппоро, было 379 человек, в том числе восемь детей. Несмотря на полностью выгоревший фюзеляж, пострадавших нет. Причиной авиаинцидента стало столкновение с военно-транспортным самолётом DHC-8, произошедшее после приземления. Находившиеся внутри пять человек погибли, ещё одному члену экипажа удалось выжить.

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Юрий Лысенко
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