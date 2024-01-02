Погибли пять членов экипажа самолёта, столкнувшегося с лайнером в аэропорту Токио
В аэропорту Токио загорелись оба самолёта после столкновения на полосе. Обложка © X (Twitter) / Star Welly
В токийском аэропорту Ханэда погибли пять человек, они находились на борту военно-транспортного самолёта DHC-8, столкнувшегося с приземлившимся пассажирским лайнером Japan Airlines. Об этом сообщает NHK.
В аэропорту Токио тушат самолёты, столкнувшиеся на полосе. Видео © X (Twitter) / o19289789
Всего на борту DHC-8 было шесть членов экипажа, эвакуироваться успел только один. Им оказался пилот самолёта, он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Военно-транспортный самолёт готовился выполнить рейс в пострадавший от землетрясения японский регион, чтобы передать гуманитарную помощь, но столкнулся на полосе с пассажирским лайнером, который тут же загорелся.
Как сообщили в аэропорту, DHC-8 тоже вспыхнул после аварии. Его пытаются потушить. Сейчас следствие устанавливает причины столкновения. На данный момент все четыре полосы воздушной гавани закрыты.
Напомним, в Токио в международном аэропорту Ханэда во время посадки загорелся самолёт японской авиакомпании Japan Airlines. Он прилетел в столицу страны из Саппоро. На борту находилось 379 человек, все они эвакуировались. Причиной ЧП стало столкновение после приземления с военно-транспортным самолётом DHC-8.