Погибли пять членов экипажа самолёта, столкнувшегося с лайнером в аэропорту Токио

В токийском аэропорту Ханэда погибли пять человек, они находились на борту военно-транспортного самолёта DHC-8, столкнувшегося с приземлившимся пассажирским лайнером Japan Airlines. Об этом сообщает NHK.

Всего на борту DHC-8 было шесть членов экипажа, эвакуироваться успел только один. Им оказался пилот самолёта, он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Военно-транспортный самолёт готовился выполнить рейс в пострадавший от землетрясения японский регион, чтобы передать гуманитарную помощь, но столкнулся на полосе с пассажирским лайнером, который тут же загорелся.