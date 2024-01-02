Пассажирский самолёт Japan Airlines загорелся при посадке в аэропорту Токио 2 января, 10:00 В Токио загорелся самолёт при заходе на посадку. Обложка © X (Twitter) / Breaking Aviation News & Videos

В Токио в международном аэропорту Ханэда во время посадки загорелся самолёт японской авиакомпании Japan Airlines, прилетевший в столицу страны из Саппоро. Видео появилось в Сети.

В Токио загорелся самолёт при заходе на посадку. Видео © X (Twitter) / Breaking Aviation News & Videos

На публикуемых кадрах видно, что лайнер, охваченный огнём, катится по взлётно-посадочной полосе. Пламя разгорается во время торможения самолёта, из окон идёт чёрный дым. К остановившемуся борту тут же подъезжают спецслужбы. Предварительно, пожар возник из-за столкновения самолёта с воздушным судном береговой охраны.

В июне 2023 года в аэропорту Ханэда в Токио уже происходило ЧП. На одной из взлётно-посадочных полос столкнулись два самолёта. Во время маневрирования на рулёжной дорожке столкнулись самолёты Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылететь в Бангкок и Тайбэй соответственно.

Авторы Татьяна Миссуми