В аэропорту Токио на одной из полос столкнулись два самолёта

В аэропорту Ханэда в Токио на одной из взлётно-посадочных полос столкнулись два самолёта. Как информирует телеканал NHK, ВПП закрыта.

Во время маневрирования на рулёжной дорожке столкнулись самолёты компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылететь в Бангкок и Тайбэй соответственно. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.