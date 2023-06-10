В аэропорту Токио на одной из полос столкнулись два самолёта
В аэропорту Ханэда в Токио на одной из взлётно-посадочных полос столкнулись два самолёта. Как информирует телеканал NHK, ВПП закрыта.
Во время маневрирования на рулёжной дорожке столкнулись самолёты компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылететь в Бангкок и Тайбэй соответственно. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Столкнувшиеся в токийском аэропорту Ханэда самолёты. Видео © NHK
Ранее Лайф сообщал, что молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву. Пассажиры на борту при этом только услышали негромкий хлопок и увидели короткую вспышку. Специалист по безопасности полётов Александр Романов объяснил, как действовать в ситуации, когда в борт попадает молния.