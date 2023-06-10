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10 июня, 05:09

В аэропорту Токио на одной из полос столкнулись два самолёта

В аэропорту Ханэда в Токио на одной из взлётно-посадочных полос столкнулись два самолёта. Как информирует телеканал NHK, ВПП закрыта.

Во время маневрирования на рулёжной дорожке столкнулись самолёты компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылететь в Бангкок и Тайбэй соответственно. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Столкнувшиеся в токийском аэропорту Ханэда самолёты. Видео © NHK

"Плохие мальчики" помешали посадить самолёт в Забайкалье

"Плохие мальчики" помешали посадить самолёт в Забайкалье

Ранее Лайф сообщал, что молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву. Пассажиры на борту при этом только услышали негромкий хлопок и увидели короткую вспышку. Специалист по безопасности полётов Александр Романов объяснил, как действовать в ситуации, когда в борт попадает молния.

Обложка ©

NHK

Юлия Коновалова
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