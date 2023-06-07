"Плохие мальчики" помешали посадить самолёт в Забайкалье

Легкомоторный самолёт не смог сесть сегодня в столице Забайкальского края из-за собак, гулявших по взлётной полосе.

Как сообщает SHOT, экипаж Ан-2 региональной авиакомпании "Аэросервис", летевший из Кыры, должен был приземлиться сегодня около восьми утра в международном аэропорту Кадала. Но пилоты приняли решение уйти на второй круг, потому что на полосу вышли несколько псов. Со второго раза сели благополучно.