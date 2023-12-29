Безбилетник из Алжира долетел до Парижа в отсеке шасси и чуть не умер от холода

Еле живого 20-летнего молодого человека из алжирского города Оран нашли сотрудники парижского аэропорта Орли. Как передаёт Le Matin, его обнаружили во время технической проверки в нише шасси рейса.

По данным издания, весь свой полёт нелегальный эмигрант провёл в отсеке шасси самолёта. Стоит отметить, что на высоте в 12 километров, на которой обычно летают коммерческие рейсы, температура за бортом может достигать отметки –50 градусов по Цельсию.

Журналисты сообщают, что безбилетника обнаружили с высокой гипотермией. В крайне тяжёлом состоянии из-за сильного переохлаждения при содействии экстренных служб он был доставлен в больницу. Сообщается, что ему удалось выжить.