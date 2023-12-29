Безбилетник из Алжира долетел до Парижа в отсеке шасси и чуть не умер от холода
Le Matin: В Париже в шасси самолёта обнаружили алжирца с сильным переохлаждением
Еле живого 20-летнего молодого человека из алжирского города Оран нашли сотрудники парижского аэропорта Орли. Как передаёт Le Matin, его обнаружили во время технической проверки в нише шасси рейса.
По данным издания, весь свой полёт нелегальный эмигрант провёл в отсеке шасси самолёта. Стоит отметить, что на высоте в 12 километров, на которой обычно летают коммерческие рейсы, температура за бортом может достигать отметки –50 градусов по Цельсию.
Журналисты сообщают, что безбилетника обнаружили с высокой гипотермией. В крайне тяжёлом состоянии из-за сильного переохлаждения при содействии экстренных служб он был доставлен в больницу. Сообщается, что ему удалось выжить.
Ранее Лайф писал, что в начале декабря вооружённый ножом гражданин Украины устроил дебош в электричке в Дрездене. Предполагается, что 47-летний украинец, ехавший на электричке до аэропорта, не смог предъявить контролёру действительный проездной билет.
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