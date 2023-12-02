В ФРГ украинец-безбилетник устроил дебош с ножом в электричке, а потом спрятался в туалете
Bild: Вооружённый ножом украинец устроил дебош в электричке в Дрездене
Вооружённый ножом гражданин Украины устроил дебош в электричке в Дрездене. Об инциденте сообщает немецкая газета Bild.
По её данным, 47-летний украинец, ехавший на электричке до аэропорта, не смог предъявить контролёру действительный проездной билет. Когда на место прибыл полицейский, мужчина тут же оттолкнул его. После этого оперативник применил перцовый баллончик, а буйный пассажир в ответ достал нож и начал резать пассажирские сиденья. Вдобавок он разбил огнетушителем стеклянную панель и спрятался в туалете. В итоге прибывшие на подмогу спецназовцы выломали дверь и скрутили дебошира.
В настоящее время в отношении задержанного начались следственные действия сразу по нескольким статьям, ему светит реальный тюремный срок.
Ранее Лайф сообщал, что в Чехии назвавший себя героем из Мариуполя украинец избил женщину из-за сигареты. Дебошир пытался сбежать, когда узнал, что едет полиция, но у него ничего не вышло.
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