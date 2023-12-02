В ФРГ украинец-безбилетник устроил дебош с ножом в электричке, а потом спрятался в туалете

По её данным, 47-летний украинец, ехавший на электричке до аэропорта, не смог предъявить контролёру действительный проездной билет. Когда на место прибыл полицейский, мужчина тут же оттолкнул его. После этого оперативник применил перцовый баллончик, а буйный пассажир в ответ достал нож и начал резать пассажирские сиденья. Вдобавок он разбил огнетушителем стеклянную панель и спрятался в туалете. В итоге прибывшие на подмогу спецназовцы выломали дверь и скрутили дебошира.