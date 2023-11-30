Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

Пограничники Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией

Лавров дал откровенную и жёсткую оценку нынешнему состоянию ОБСЕ

Появилось видео масштабных обысков в Москве по делу о вымогательстве у политиков за посты в Telegram

Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны

В России запустили льготную ипотеку под 2% для Арктики

Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в Скопье

Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с 30 ноября

Патриот и прагматик: Медведев заявил, что сейчас уже нет таких политиков, как Киссинджер

Красная икра подешевела до минимума с начала года

Украинец позавидовал мастерству москвича в боулинге и воткнул ему нож в голову

Посетителю боулинга в Москве воткнули нож в голову

30 ноября, 15:56
<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Посетителю боулинга в Москве воткнули нож в голову, потому что он очень хорошо играл. Устроил поножовщину 35-летний уроженец Украины. Он заявил полицейским, что схватился за оружие из-за внезапной неприязни к парню.

По данным SHOT, 21-летний парень отдыхал с друзьями в боулинге в ТЦ "Новомосковский". В какой-то момент он повздорил с другим посетителем. В итоге тот схватился за нож, дважды воткнув его в лоб и один раз в руку парню.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, его состояние оценивают как тяжёлое. Нападавший задержан.

"Талнахского Джека-потрошителя" задержали во время нападения на очередную жертву

"Талнахского Джека-потрошителя" задержали во время нападения на очередную жертву

А ранее Лайф рассказывал, как житель Вьетнама обратился в больницу с жалобами на постоянную головную боль. Взявшиеся его исследовать врачи обнаружили необычную причину плохого самочувствия: в мозг пациента были воткнуты палочки для еды. Оказалось, что попали они туда во время пьяной драки целых пять месяцев назад.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!