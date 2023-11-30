Украинец позавидовал мастерству москвича в боулинге и воткнул ему нож в голову
Посетителю боулинга в Москве воткнули нож в голову
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Посетителю боулинга в Москве воткнули нож в голову, потому что он очень хорошо играл. Устроил поножовщину 35-летний уроженец Украины. Он заявил полицейским, что схватился за оружие из-за внезапной неприязни к парню.
По данным SHOT, 21-летний парень отдыхал с друзьями в боулинге в ТЦ "Новомосковский". В какой-то момент он повздорил с другим посетителем. В итоге тот схватился за нож, дважды воткнув его в лоб и один раз в руку парню.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, его состояние оценивают как тяжёлое. Нападавший задержан.
А ранее Лайф рассказывал, как житель Вьетнама обратился в больницу с жалобами на постоянную головную боль. Взявшиеся его исследовать врачи обнаружили необычную причину плохого самочувствия: в мозг пациента были воткнуты палочки для еды. Оказалось, что попали они туда во время пьяной драки целых пять месяцев назад.