Мужчина почти полгода мучился мигренью и только у врача узнал, что ему проткнули мозг палочками для еды

Во Вьетнаме мужчина обратился в больницу с жалобами на постоянную головную боль. Взявшиеся его исследовать врачи обнаружили необычную причину плохого самочувствия: в мозг пациента были воткнуты палочки для еды. Об этом сообщает ресурс Vietnam.vn.

Мужчина обратился с жалобами во вьетнамский стационар 25 ноября, сообщив, что его уже пять месяцев неотступно мучают головные боли. Ему провели компьютерную томографию и увидели в мозге две палочки для еды. Пациент припомнил, что примерно за полгода до этого участвовал в потасовке, напившись так, что почти ничего не помнил о том вечере. Правда, одно смутное воспоминание осталось: словно кто-то тыкал ему в лицо каким-то острым предметом. Но он не придавал этому значения, ведь, проснувшись на следующее после пьянки утро, был вполне доволен состоянием своего лица, на котором не обнаружилось никаких порезов или следов от уколов.

Выяснилось, что в той драке палочки попали в ноздри и вошли в мозг через нос. С мужчиной всё в порядке — врачи аккуратно достали из его головы столовые приборы.