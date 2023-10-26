В Можайске врачи достали из мужчины обломок клинка, о котором тот даже не догадывался

В Можайске травматологи спасли мужчину, из плеча которого торчал шестисантиметровый обломок клинка. Об этом Лайфу сообщили в местной городской больнице.

40-летний мужчина поступил в Можайскую больницу с жалобами на резаную рану плеча, после чего его сразу направили на рентген. По результатам анализов оказалось, что в плечевом суставе застряла часть металлического ножа. Вот только то, как получил такую травму, пациент вспомнить не мог.

Как рассказал врач – ортопед-травматолог травматологического отделения Роман Храмцов, несмотря на всю сложность ситуации, хирургическое вмешательство пациенту не понадобилось. Врачи справились при помощи специальных кусачек, которыми достали отломок ножа.

"Пациент, конечно, не ожидал такой "находки" внутри себя. Но обломок оставил себе на память", — подчеркнул Храмцов.

Сейчас пострадавший чувствует себя намного лучше. Он получил противовоспалительную терапию и был выписан.