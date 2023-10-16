Новость, вызывающая зуд: Из уха жительницы Подмосковья вытащили живого таракана
Врачи в подмосковном Видном извлекли живого таракана из уха пациентки
Подмосковные врачи извлекли из уха 40-летней пациентки живого таракана. Как долго насекомое изводило несчастную женщину активностью и шевелениями неизвестно. Главное, что всё закончилось благополучно: барабанная перепонка и слуховой проход повреждены не были и пациентку выписали домой уже без усатого "подселенца".
Таракан, извлечённый из уха пациентки, оказался не только живой, но и весьма упитанный. Видео © LIFE
"При помощи микрохирургических ушных щипцов насекомое было удалено", — сообщили Лайфу в Видновской больнице.
К слову, специалисты категорически не рекомендуют самостоятельно доставать из уха инородные тела — так можно протолкнуть их ещё глубже. Кроме того, всегда есть опасность повреждения барабанной перепонки, что может привести к лишению слуха. В подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью — и никакой самодеятельности.
Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье врачи спасли маленького ребёнка, который из-за своей любознательности оказался почти на волоске от смерти. Медики вытащили из его кишечника 15 магнитов, которые слиплись и чуть не убили малыша.
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