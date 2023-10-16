Регион

Уведомления отключены

16 октября, 09:00

Новость, вызывающая зуд: Из уха жительницы Подмосковья вытащили живого таракана

Врачи в подмосковном Видном извлекли живого таракана из уха пациентки

Подмосковные врачи извлекли из уха 40-летней пациентки живого таракана. Как долго насекомое изводило несчастную женщину активностью и шевелениями неизвестно. Главное, что всё закончилось благополучно: барабанная перепонка и слуховой проход повреждены не были и пациентку выписали домой уже без усатого "подселенца".

Таракан, извлечённый из уха пациентки, оказался не только живой, но и весьма упитанный. Видео © LIFE

"При помощи микрохирургических ушных щипцов насекомое было удалено", — сообщили Лайфу в Видновской больнице.

К слову, специалисты категорически не рекомендуют самостоятельно доставать из уха инородные тела — так можно протолкнуть их ещё глубже. Кроме того, всегда есть опасность повреждения барабанной перепонки, что может привести к лишению слуха. В подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью — и никакой самодеятельности.

Россиянин почти 20 лет жил на волоске от смерти из-за забытой врачами иглы с нитью

Россиянин почти 20 лет жил на волоске от смерти из-за забытой врачами иглы с нитью

Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье врачи спасли маленького ребёнка, который из-за своей любознательности оказался почти на волоске от смерти. Медики вытащили из его кишечника 15 магнитов, которые слиплись и чуть не убили малыша.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровье
  • Интересное
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров