Новость, вызывающая зуд: Из уха жительницы Подмосковья вытащили живого таракана

Подмосковные врачи извлекли из уха 40-летней пациентки живого таракана. Как долго насекомое изводило несчастную женщину активностью и шевелениями неизвестно. Главное, что всё закончилось благополучно: барабанная перепонка и слуховой проход повреждены не были и пациентку выписали домой уже без усатого "подселенца".

Таракан, извлечённый из уха пациентки, оказался не только живой, но и весьма упитанный. Видео © LIFE

"При помощи микрохирургических ушных щипцов насекомое было удалено", — сообщили Лайфу в Видновской больнице.

К слову, специалисты категорически не рекомендуют самостоятельно доставать из уха инородные тела — так можно протолкнуть их ещё глубже. Кроме того, всегда есть опасность повреждения барабанной перепонки, что может привести к лишению слуха. В подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью — и никакой самодеятельности.