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Регион
Опубликовано 17 декабря 2023, 02:22

Десятки мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Ливии

IOM: 61 человек погиб в кораблекрушении у берегов Ливии

Как минимум 61 человек погиб в результате кораблекрушения, произошедшего у берегов Ливии. О случившемся заявило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в соцсети X.

"61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии", — сообщила организация.

Причины происшествия не указаны. Куда направлялось судно, также неизвестно.

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Ранее у берегов Израиля в Восточном Средиземноморье разбился военный самолёт США, который совершал дозаправку. Погибли пятеро военнослужащих.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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