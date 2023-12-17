Десятки мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Ливии

Как минимум 61 человек погиб в результате кораблекрушения, произошедшего у берегов Ливии. О случившемся заявило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в соцсети X.

"61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии", — сообщила организация.

Причины происшествия не указаны. Куда направлялось судно, также неизвестно.