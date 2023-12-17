Десятки мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Ливии
IOM: 61 человек погиб в кораблекрушении у берегов Ливии
Как минимум 61 человек погиб в результате кораблекрушения, произошедшего у берегов Ливии. О случившемся заявило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в соцсети X.
"61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии", — сообщила организация.
Причины происшествия не указаны. Куда направлялось судно, также неизвестно.
Ранее у берегов Израиля в Восточном Средиземноморье разбился военный самолёт США, который совершал дозаправку. Погибли пятеро военнослужащих.
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