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26 декабря, 09:09

Прилетевший из Москвы пассажирский самолёт упёрся в сугроб в аэропорту Челябинска

Прилетевший из Москвы в Челябинск самолёт упёрся в сугроб на рулёжной дорожке

Прилетевший из Москвы самолёт "Аэрофлота" упёрся в сугроб на рулёжной дорожке в челябинском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в телеграм-канале во вторник, 26 декабря. Там добавили, что инцидент произошёл из-за плохой уборки снега.

"Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточной уборки снега на рулёжной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолёта, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы", — указано в сообщении.

Там уточнили, что за пределы рулёжной дорожки воздушное судно не выезжало. После случившегося экипаж запросил буксировочный тягач, инженерно-технический персонал осмотрел самолёт. В 9:45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву.

Почти 20 самолётов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды
Почти 20 самолётов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

С последствиями сильного бурана в Челябинске пытались справиться не только сотрудники аэропорта, но и пассажиры наземного транспорта. Ранее Лайф писал, что жители района Чурилово наутро после непогоды были вынуждены сами выталкивать автобус, чтобы добраться до работы. В основном этим занимались женщины.

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ТАСС / Егор Алеев

Дарья Нарыкова
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