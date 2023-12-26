Прилетевший из Москвы пассажирский самолёт упёрся в сугроб в аэропорту Челябинска

Прилетевший из Москвы самолёт "Аэрофлота" упёрся в сугроб на рулёжной дорожке в челябинском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в телеграм-канале во вторник, 26 декабря. Там добавили, что инцидент произошёл из-за плохой уборки снега.

"Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточной уборки снега на рулёжной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолёта, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы", — указано в сообщении.

Там уточнили, что за пределы рулёжной дорожки воздушное судно не выезжало. После случившегося экипаж запросил буксировочный тягач, инженерно-технический персонал осмотрел самолёт. В 9:45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву.