Прилетевший из Москвы пассажирский самолёт упёрся в сугроб в аэропорту Челябинска
Прилетевший из Москвы в Челябинск самолёт упёрся в сугроб на рулёжной дорожке
Прилетевший из Москвы самолёт "Аэрофлота" упёрся в сугроб на рулёжной дорожке в челябинском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в телеграм-канале во вторник, 26 декабря. Там добавили, что инцидент произошёл из-за плохой уборки снега.
"Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточной уборки снега на рулёжной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолёта, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы", — указано в сообщении.
Там уточнили, что за пределы рулёжной дорожки воздушное судно не выезжало. После случившегося экипаж запросил буксировочный тягач, инженерно-технический персонал осмотрел самолёт. В 9:45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву.
С последствиями сильного бурана в Челябинске пытались справиться не только сотрудники аэропорта, но и пассажиры наземного транспорта. Ранее Лайф писал, что жители района Чурилово наутро после непогоды были вынуждены сами выталкивать автобус, чтобы добраться до работы. В основном этим занимались женщины.
ТАСС / Егор Алеев