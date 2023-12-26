Суровые женщины из Челябинска сами вытолкали застрявший после бурана автобус

Жители челябинского района Чурилово на утро после сильного бурана были вынуждены сами выталкивать автобус, чтобы добраться до работы. На опубликованном в Сети видео заметно, что в основном этим занимались женщины. Коммунальщики, судя по всему, не справляются с последствиями непогоды, так как к тем же мерам пришлось прибегать и пассажиром троллейбуса. Жители города тем временем расчищают дворы от гор снега.

Городские власти уже отменили занятия в школах во вторую смену. Администрация решила в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров, остановок, а также внутриквартальных и внутридворовых проездов.

Ограничения наблюдаются и за городом: как сообщили Ura.ru в ФКУ УПРДОР "Южный Урал", до 13:00 мск ограничивается движение пассажирских автобусов, маршруток, такси и грузовиков по челябинскому отрезку автодороги М5 "Урал" Москва – Челябинск. Там призвали воздержаться от поездок.