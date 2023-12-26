Суровые женщины из Челябинска сами вытолкали застрявший после бурана автобус
Жители Челябинска после бурана были вынуждены сами выталкивать автобус
Жители челябинского района Чурилово на утро после сильного бурана были вынуждены сами выталкивать автобус, чтобы добраться до работы. На опубликованном в Сети видео заметно, что в основном этим занимались женщины. Коммунальщики, судя по всему, не справляются с последствиями непогоды, так как к тем же мерам пришлось прибегать и пассажиром троллейбуса. Жители города тем временем расчищают дворы от гор снега.
Последствия непогоды в Челябинске. Видео © Telegram / "74.RU| Новости Челябинска" / "Наш Челябинск"
Городские власти уже отменили занятия в школах во вторую смену. Администрация решила в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров, остановок, а также внутриквартальных и внутридворовых проездов.
Ограничения наблюдаются и за городом: как сообщили Ura.ru в ФКУ УПРДОР "Южный Урал", до 13:00 мск ограничивается движение пассажирских автобусов, маршруток, такси и грузовиков по челябинскому отрезку автодороги М5 "Урал" Москва – Челябинск. Там призвали воздержаться от поездок.
Ранее в Сочи разбушевался шквалистый ветер. К сожалению, есть одна жертва — мужчина, на которого упало дерево. Он скончался на месте. Непогода повалила более 65 деревьев.
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