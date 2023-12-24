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23 декабря, 22:54

Чудовищный ветер в Сочи привёл к первым жертвам

SHOT: Упавшее из-за непогоды дерево насмерть придавило мужчину в Сочи

Пешеход стал жертвой шквалистого ветра в Сочи. На мужчину упало дерево, которое не выдержало порывов воздушных масс. От полученных травм он скончался на месте. Подробности происшествия приводит SHOT.

Трагедия произошла на улице 60-летия ВЛКСМ минувшим вечером. На опубликованных очевидцами кадрах с места инцидента видно, как местные собственными силами убирают рухнувшее дерево с проезжей части.

Упавшее из-за непогоды дерево насмерть придавило мужчину в Сочи. Видео © t.me / SHOT

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, всего за последние сутки ветер повалил свыше 65 деревьев. Его порывы достигают 28 метров в секунду. Устранениями последствий непогоды занимаются экстренные службы города. Задействовано более 150 человек и 130 единиц техники. Жителей и гостей курорта глава администрации настоятельно попросил оставаться дома.

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Непогода вмешалась и в планы сочинского аэропорта. Десятки рейсов не могут приземлиться и вылететь из воздушной гавани, вынуждая пассажиров часами ожидать отправки.

Обложка ©

t.me / Алексей Копайгородский

Илья Пушкарев
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