Трассы на курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" закрыли из-за шторма в Сочи

В результате шторма, который обрушился на Сочи, администрация горнолыжных курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна" закрыла все трассы для катания. А чтобы попасть на канатную дорогу, отдыхающим приходится ждать в огромной очереди.

Туристы стоят в очередях, чтобы попасть на канатную дорогу. © t.me / SHOT

Как сообщил SHOT, сейчас туристов горнолыжного курорта "Роза Хутор" засыпает снегом, кататься из-за плохой видимости невозможно. Единственную работающую канатную дорогу "Олимпия" разгрузили, уменьшив число кабинок, поэтому сотни отдыхающих вынуждены толпиться в очереди.

Такая же ситуация на курорте "Красная Поляна". Из-за непогоды там закрыли все трассы, подъёмники и канатные дороги. Работают только зоны развлечения на территории.