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23 декабря, 13:15

Трассы на курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" закрыли из-за шторма в Сочи

В результате шторма, который обрушился на Сочи, администрация горнолыжных курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна" закрыла все трассы для катания. А чтобы попасть на канатную дорогу, отдыхающим приходится ждать в огромной очереди.

Туристы стоят в очередях, чтобы попасть на канатную дорогу. © t.me / SHOT

Как сообщил SHOT, сейчас туристов горнолыжного курорта "Роза Хутор" засыпает снегом, кататься из-за плохой видимости невозможно. Единственную работающую канатную дорогу "Олимпия" разгрузили, уменьшив число кабинок, поэтому сотни отдыхающих вынуждены толпиться в очереди.

Такая же ситуация на курорте "Красная Поляна". Из-за непогоды там закрыли все трассы, подъёмники и канатные дороги. Работают только зоны развлечения на территории.

Почти 20 самолётов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды
Почти 20 самолётов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Сочи 18 самолётов не смогли совершить посадку и ушли на запасные аэродромы, так как в регионе сильный боковой ветер и обильные осадки. В Росавиации напомнили перевозчикам о необходимости соблюдения прав пассажиров в случае задержки рейсов, в частности о предоставлении питания, напитков и размещении в гостинице.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Мышляева
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