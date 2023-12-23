Трассы на курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" закрыли из-за шторма в Сочи
В результате шторма, который обрушился на Сочи, администрация горнолыжных курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна" закрыла все трассы для катания. А чтобы попасть на канатную дорогу, отдыхающим приходится ждать в огромной очереди.
Туристы стоят в очередях, чтобы попасть на канатную дорогу. © t.me / SHOT
Как сообщил SHOT, сейчас туристов горнолыжного курорта "Роза Хутор" засыпает снегом, кататься из-за плохой видимости невозможно. Единственную работающую канатную дорогу "Олимпия" разгрузили, уменьшив число кабинок, поэтому сотни отдыхающих вынуждены толпиться в очереди.
Такая же ситуация на курорте "Красная Поляна". Из-за непогоды там закрыли все трассы, подъёмники и канатные дороги. Работают только зоны развлечения на территории.
Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Сочи 18 самолётов не смогли совершить посадку и ушли на запасные аэродромы, так как в регионе сильный боковой ветер и обильные осадки. В Росавиации напомнили перевозчикам о необходимости соблюдения прав пассажиров в случае задержки рейсов, в частности о предоставлении питания, напитков и размещении в гостинице.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов