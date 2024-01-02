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На борту загоревшегося в Токио самолёта было 379 человек, все они эвакуированы

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На борту загоревшегося в Токио самолёта было 379 человек, все эвакуированы

2 января, 11:24
В Токио при посадке загорелся самолёт. Обложка © X (Twitter) / Breaking Aviation News &amp; Videos

В Токио при посадке загорелся самолёт. Обложка © X (Twitter) / Breaking Aviation News & Videos

На борту загоревшегося пассажирского лайнера японской авиакомпании Japan Airlines, совершившего посадку в аэропорту Ханэда в Токио, находилось 379 человек. Никто не пострадал. Об этом сообщает издание NHK.

Как уточняется, среди пассажиров было восемь детей. Все находившиеся на борту, в том числе экипаж судна, успешно эвакуировались. По данным береговой охраны страны, причиной ЧП стало столкновение с военно-транспортным самолётом DHC-8, который должен был отправиться на помощь в пострадавшие от землетрясения районы Японии. На его борту было шесть членов экипажа, выбраться смог только один человек, остальные числятся пропавшими без вести.

Японские власти создали экстренный штаб по сбору информации по факту возгорания пассажирского лайнера. Сейчас его фюзеляж практически полностью выгорел, пожарные продолжают бороться с огнём. В Посольстве РФ в Японии сообщили, что не располагают информацией о нахождении россиян на борту загоревшегося судна.

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Напомним, в Токио в международном аэропорту Ханэда во время посадки загорелся самолёт японской авиакомпании Japan Airlines. Он прилетел в столицу страны из Саппоро.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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