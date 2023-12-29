Boeing призвала клиентов найти болт без гайки в их печально известных самолётах
CNBC: Boeing призвала клиентов найти в самолётах 737 Max незакреплённый болт
Американская компания Boeing обратилась к своим клиентам по всей планете: авиастроитель попросил их проверить самолёты 737 Max, нет ли в их конструкции незакреплённого болта, сообщает телеканал CNBC.
По данным телеканала, дефект в системе управления обнаружил кто-то из иностранных эксплуатантов, а за ним и сам производитель на одном из неотгруженных авиалайнеров.
"Зарубежный эксплуатант нашёл болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. Компания обнаружила ещё один самолёт с гайкой, которая не была затянута должным образом", — цитирует телеканал Федеральное управление гражданской авиации США.
Модель 737 Max входит в топ по проблемности в линейке Boeing. Использование этих самолётов было приостановлено на два года после катастроф, произошедших в 2019 году в Эфиопии и в 2018-м в Индонезии и унёсших жизнь 346 человек. В обоих случаях перед крушением происходили сбои в работе системы улучшения характеристик манёвренности.
Ранее Лайф публиковал кадры из аэропорта Южно-Сахалинска, где совершил экстренную посадку Boeing 777. Пилотам "Аэрофлота" пришлось посадить самолёт рейса SU-1744 из Москвы из-за спущенного колеса.
Unsplash