Boeing призвала клиентов найти болт без гайки в их печально известных самолётах

Американская компания Boeing обратилась к своим клиентам по всей планете: авиастроитель попросил их проверить самолёты 737 Max, нет ли в их конструкции незакреплённого болта, сообщает телеканал CNBC.

По данным телеканала, дефект в системе управления обнаружил кто-то из иностранных эксплуатантов, а за ним и сам производитель на одном из неотгруженных авиалайнеров.

"Зарубежный эксплуатант нашёл болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. Компания обнаружила ещё один самолёт с гайкой, которая не была затянута должным образом", — цитирует телеканал Федеральное управление гражданской авиации США.