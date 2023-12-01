Появилось видео с места экстренной посадки Boeing в аэропорту Южно-Сахалинска

Как уже рассказывал Лайф, информация о том, что воздушное судно готовится к аварийной посадке, поступила сегодня утром, а приземлился самолёт в 9:34 (1:34 мск). В аэропорту Южно-Сахалинска уточнили, что сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси, а также добавили, что посадка прошла успешно и была выполнена с соблюдением всех норм безопасности полёта.