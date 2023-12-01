Появилось видео с места экстренной посадки Boeing в аэропорту Южно-Сахалинска
Экстренно севший в Южно-Сахалинске самолёт попал на видео
Boeing 77, который совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Обложка © t.me / SHOT
Появились кадры из аэропорта Южно-Сахалинска, где совершил экстренную посадку Boeing 777. Пилотам "Аэрофлота" пришлось посадить самолёт рейса SU-1744 из Москвы из-за спущенного колеса, сообщает SHOT.
Boeing 77, который совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Видео © t.me / SHOT
Как уже рассказывал Лайф, информация о том, что воздушное судно готовится к аварийной посадке, поступила сегодня утром, а приземлился самолёт в 9:34 (1:34 мск). В аэропорту Южно-Сахалинска уточнили, что сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси, а также добавили, что посадка прошла успешно и была выполнена с соблюдением всех норм безопасности полёта.
А ранее самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" запросил экстренную посадку в сочинском аэропорту из-за кончающегося топлива в баке. Всё дело — в непредвиденных обстоятельствах: сильно подвела погода. Рассчитанное топливо было потрачено, когда экипаж дважды пытался посадить воздушное судно. Сделать это пилотам так и не удалось из-за сильнейшего ветра, вызванного мощнейшим штормом.