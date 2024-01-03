В аэропорту Солт-Лейк-Сити мужчина залез в двигатель самолёта и умер

Стражи правопорядка штата Юта расследуют загадочную смерть мужчины, случившуюся в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Как передаёт портал Independent, 30-летний мужчина залез в двигатель самолёта и там умер.

По данным издания, неизвестный проник на охраняемую территорию воздушной гавани через запасной выход терминала. Впоследствии он побежал к южному концу западной взлётно-посадочной полосы аэропорта и спрятался в двигатель стоящего там самолёта. Стоит отметить, что двигатель не работал, так как воздушное судно находилось на территории антиобледенительной площадки, где проводились соответствующие мероприятия.

Там его без сознания и обнаружили спасатели, которые провели не давшие результата реанимационные мероприятия. От чего мужчина умер, на данный момент неизвестно. В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить обстоятельства и причины этого инцидента.