В Европе вслед за США запретили полёты на Boeing 737 после развала самолёта в небе
В ЕС остановили эксплуатацию Boeing 737 из-за ЧП с отвалившимся в небе фюзеляжем
Место, рядом с которым у самолёта в США оторвалась часть фюзеляжа. Обложка © X / R A W S A L E R T S
Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта. Об этом сообщает Reuters.
В США у самолёта на высоте пяти километров оторвалась часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Видео © X / R A W S A L E R T S
EASA приняло директиву Федерального управления гражданской авиации США (FAA), согласно которой эксплуатация 171 Boeing 737 MAX 9 будет приостановлена для проверки после инцидента с бортом Alaska Airlines. При этом европейский регулятор отметил, что ни одна авиакомпания из ЕС сейчас не эксплуатирует самолёты данной конфигурации.
Напомним, Boeing 737-9 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines лишился части фюзеляжа вместе с иллюминатором, находясь на высоте пять километров. Разгерметизация вынудила экипаж экстренно посадить самолёт, пока в салоне творился хаос.