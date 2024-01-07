В Европе вслед за США запретили полёты на Boeing 737 после развала самолёта в небе

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта. Об этом сообщает Reuters .

В США у самолёта на высоте пяти километров оторвалась часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Видео © X / R A W S A L E R T S

EASA приняло директиву Федерального управления гражданской авиации США (FAA), согласно которой эксплуатация 171 Boeing 737 MAX 9 будет приостановлена для проверки после инцидента с бортом Alaska Airlines. При этом европейский регулятор отметил, что ни одна авиакомпания из ЕС сейчас не эксплуатирует самолёты данной конфигурации.