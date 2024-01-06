США запретили летать всем "боингам" после ЧП с оторванным в воздухе фюзеляжем

Американским авиакомпаниям запретили эксплуатировать часть пассажирских самолётов Boeing 737 MAX 9 после недавнего инцидента с разгерметизацией одного из авиалайнеров этой модели в небе над Портлендом. Соответствующее постановление опубликовало Федеральное управление гражданской авиации США.

В ведомстве подчеркнули, что запрет распространится примерно на 171 самолёт упомянутого типа. Специалисты обследуют каждый из них, прежде чем воздушные суда будут допущены к рейсам.