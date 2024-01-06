США запретили летать всем "боингам" после ЧП с оторванным в воздухе фюзеляжем
В США запретили эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9 после ЧП в Портленде
Американским авиакомпаниям запретили эксплуатировать часть пассажирских самолётов Boeing 737 MAX 9 после недавнего инцидента с разгерметизацией одного из авиалайнеров этой модели в небе над Портлендом. Соответствующее постановление опубликовало Федеральное управление гражданской авиации США.
В ведомстве подчеркнули, что запрет распространится примерно на 171 самолёт упомянутого типа. Специалисты обследуют каждый из них, прежде чем воздушные суда будут допущены к рейсам.
"Мы продолжим принимать решения, основываясь на безопасности, пока мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines", — подытожили в управлении.
Напомним, Boeing 737-9 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines недавно лишился части фюзеляжа вместе с иллюминатором, находясь на высоте пять километров. Разгерметизация вынудила экипаж экстренно посадить самолёт.
Flickr / GeorgeM757