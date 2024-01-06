Регион

Уведомления отключены

6 января, 20:45

США запретили летать всем "боингам" после ЧП с оторванным в воздухе фюзеляжем

В США запретили эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9 после ЧП в Портленде

Американским авиакомпаниям запретили эксплуатировать часть пассажирских самолётов Boeing 737 MAX 9 после недавнего инцидента с разгерметизацией одного из авиалайнеров этой модели в небе над Портлендом. Соответствующее постановление опубликовало Федеральное управление гражданской авиации США.

В ведомстве подчеркнули, что запрет распространится примерно на 171 самолёт упомянутого типа. Специалисты обследуют каждый из них, прежде чем воздушные суда будут допущены к рейсам.

"Мы продолжим принимать решения, основываясь на безопасности, пока мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines", — подытожили в управлении.

На видео сняли "адский лагерь" с 413 россиянами в самолёте, которые ждали вылета на Шри-Ланку всю ночь
На видео сняли "адский лагерь" с 413 россиянами в самолёте, которые ждали вылета на Шри-Ланку всю ночь

Напомним, Boeing 737-9 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines недавно лишился части фюзеляжа вместе с иллюминатором, находясь на высоте пять километров. Разгерметизация вынудила экипаж экстренно посадить самолёт.

Обложка ©

Flickr / GeorgeM757

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров