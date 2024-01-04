На видео сняли "адский лагерь" с 413 россиянами в самолёте, которые ждали вылета на Шри-Ланку всю ночь

Рейс WZ3077 авиакомпании Red Wings из аэропорта Жуковский в Москве на Шри-Ланку задержан более чем на 13 часов. Самолёт должен был вылететь в Хамбантоту ещё 3 января в 22:20. Видео с борта публикует SHOT.

Рейс из московского аэропорта Жуковский на Шри-Ланку. Видео © SHOT

Сначала вылет перенесли по техническим причинам. 413 пассажиров около 12 часов просидели в терминале воздушной гавани. Сегодня утром объявили долгожданную посадку на рейс. Пассажиров завели в "Боинг 777", но отопление не включили. Вылет снова задержали, но теперь из-за того, что на борт должны подняться таможенники, которые пересчитают пассажиров. 13 пассажиров уже отказались лететь и покинули самолёт.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой вылета самолёта из Москвы на Шри-Ланку. Там уточнили, что авиакомпания обеспечила пассажиров напитками, питанием и размещением в гостинице.